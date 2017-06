Esto es Guerra: ¿Patricio Parodi en problema ante posible ingreso de Flavia Laos y Sheyla Rojas?

“Nadie va a perturbar mi tranquilidad”, expresó Patricio Parodi tras ser consultado sobre el posible ingreso de Sheyla Rojas o Flavia Laos a ‘Esto es guerra’.



“No soy quien para prohibir el trabajo a nadie, ni soy el que manda en el programa. Me da igual cualquier persona que venga, no tiene por qué incomodarme, estoy hace 4 años en el programa. Nadie va a perturbar mi tranquilidad”, aseveró Patricio Parodi.



Por otro lado, Alessandra Fuller, amiga de Flavia Laos, descartó que esté con Patricio Parodi.



“Nunca me habla de él, así que algo formal no es, no creo que sea”, precisó Fuller. Asimismo, no cree que haya llamado ‘gallina vieja’ a Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas en contra de Esto es Guerra