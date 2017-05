'Esto es Guerra': Patricio Parodi se puso malcriado con Mathías Brivio y él reaccionó así [VIDEO] 

Patricio Parodi sacó a relucir su explosivo carácter este lunes en 'Esto es Guerra' cuando dejó impactado a Mathías Brivio luego que lo confrontará al conductor durante el juego 'Escaleras del saber'.

Patricio Parodi tenía que responder a quién se le atribuye La Iliada. Luego de algunos balbuceos en los que habían dicho la respuesta correcta, Mathías Brivio lo acusó de haber escuchado la respuesta de un compañero después de varios segundo en el set de 'Esto es Guerra'.

Esto encendió a Patricio Parodi, quien increpó a Mathías Brivio por no escuchar su respuesta de una manera que el conductor quedó impactado: "¿Para qué me preguntas entonces si ya respondí?", dijo el 'Pato' muy airado en 'Esto es Guerra'.



Mathías Brivio fingió ofenderse por la respuesta y las risas estallaron en el set de 'Esto es Guerra'. María Pía Copello no dejó de intervenir en el tema y pidió que se controle. Patricio Parodi trató de decir que le hacía trampa.

Mathías Brivio lo imitó como para hacerle ver que su respuesta dudosa no se escuchó con claridad y así se resolvió el curioso incidente en 'Esto es Guerra'.