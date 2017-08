Esto es Guerra: Patricio Parodi 'dividió' su cuerpo en dos en esta presentación [VIDEO]

La última edición de Esto es Guerra sorprendió a no pocas personas con la presentación de varios de sus participantes imitando a algunos cantantes. Una de las que llamó más la atención fue la que ejecutó Patricio Parodi, quien personificó a Marc Anthony y Jennifer Lopez a la vez.



Esto en el marco de la canción 'No me ames', antiguo tema que las celebridades interpretaron juntas y convirtieron en un éxito. El asunto central de la performance de Patricio Parodi en Esto es Guerra no fue que cantó la pieza, sino la caracterización.



Dividiendo su cuerpo en dos, Patricio Parodi hizo el rol de ambos personajes de una forma que pocos hubiesen esperado. Como se vio en Esto es Guerra, el fornido fue felicitado por los jurados del juego.



Hay que mencionar que no solo Patricio Parodi impresionó en Esto es Guerra, Yaco Eskenazi hizo lo propio imitando a Gloria Trevi. Para ver su participación, entra a este enlace.