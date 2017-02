Esto es Guerra: ¿Patricio Parodi fue traicionado por Mario Hart? [VIDEO]

La desazón siempre toma a algunos de los participantes de Esto es Guerra cuando inicia una temporada. Uno de los motivos para ello es la disconformidad con los equipos a los que son derivados. El último caso tuvo como protagonistas a Patricio Parodi y Mario Hart.



El lío comenzó cuando 'Pato', con una evidente cara de fastidio, afirmó haberse sentido 'traicionado' por el piloto, quien no lo escogió como integrante de Los Leones. Patricio Parodi tuvo unas duras palabras hacia Mario Hart, las cuales pueden ser la semilla para futuras rencillas.



"No me siento el Patricio que era antes porque, no sé, siento que le di una mano a Mario y me apuñalaron por la espalda", indicó la pareja de Sheyla Rojas en la última entrega de Esto es Guerra. Como se puede suponer, esto no le cayó muy bien a Mario Hart.



Pero allí no quedó el asunto. Patricio Parodi sostuvo que, en cierta medida, se siente traicionado por su amigo. "Yo me siento identificado con Los Leones, como Nicola se siente con Las Cobras", manifestó el fornido.

