Esto es Guerra: Patricio Parodi casi vomita en vivo en reto de comida [VIDEO]

Patricio Parodi pasó un momento incómodo en el reality Esto es Guerra cuando le tocó pasar por el reto de comida. Y es ello no era para menos ya que 'Pato' tenía que engullirce agallas de pescado con un poco de salsa de mostaza ante la vista de sus compañeros de programa.



Desde un primer momento, la idea le desagradó a Patricio Parodi. La cara de asco y repulsión que puso fue suficiente para que los demás integrantes de Esto es Guerra se dieran cuenta del aprieto de su amigo, a quien no dudaron en molestar.



Por más esfuerzos que Patricio Parodi hizo para probar lo que tenía en el plato, él no pudo pasar el desafío. Es más, como se vio en Esto es Guerra, por poco vomita en vivo al tener la carne cerca a su boca.



Cuando el juego terminó, Patricio Parodi intentó darle un bocado a Rafael Cardozo, quien puso el mismo gesto cuando tenía el pescado en sus narices.