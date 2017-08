Esto es Guerra: ¿conductores respondieron queja de 'Robotín'? [VIDEO]

En las últimas horas se viralizó un video en Facebook que era un misil contra la producción de Esto es Guerra. En este, el simpático y conocido 'Robotín' indicaba que había sido engañado por los encargados del espacio.



“Fui con la intención de participar y ganar un premio. Formé mi cola y uno de la producción (de Esto es Guerra), que es una basura, me pidió que me deje caer y fingir que me electrocuto en el agua. Y me aseguró que Mathías (Brivio) me daría una segunda oportunidad”, dijo indignado 'Robotín'. Él agregó que ello no se cumplió.



Muchos usuarios en sus comentarios respaldaron las palabras del personaje, disparando sus dardos contra Esto es Guerra. El tema trajo cola y continuó siendo comentado con el pasar de las horas.



¿PARCHE?

Tras la salida del video de 'Robotín', los conductores de Esto es Guerra dieron algunas palabras que parecieron estar relacionadas al reclamo hecho viral.

"Los que vienen para acá (Esto es Guerra) es para pasarla bien. Si no ganan un premio, no importa. Igual la gente de su barrio, su familia y amigos se divirtieron con ustedes", fue lo que dijo Mathías Brivio.



María Pía Copello siguió la misma línea de ideas y sostuvo que todo el tema se hace con buena gana. "(Este segmento) Lo hemos creado con la mejor onda del mundo. Lo único que pretendemos es divertirnos en esta secuencia", expresó la presentadora de Esto es Guerra.