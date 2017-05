'Esto es Guerra': Rosángela Espinoza se arrebató por travesuras de Anonyma [VIDEO]

Rosángela Espinoza volvió a demostrar que no se pone mansa cuando la fastidian y tuvo un arranque que casi acabó en pelea en 'Esto es Guerra'. La víctima de su furia fue esta vez Anonyma, quien se encargaba del castigo en el juego 'A manoplas aprendí'.

Luego que la novia de Anonymous se dedicaba nuevamente a llenar de talco a los participantes de 'Esto es Guerra' que no contestaban, o lo hacían mal, en la ronda de preguntas de este juego. Pero este travieso personaje se la agarró en particular con Rosángela Espinoza y esta no reaccionó del todo bien.

Rosángela Espinoza se quejó reiteradamente de que Anonyma le llenaba la cara de talco con las enormes manoplas cuando se demoraba en responder en 'Esto es Guerra'. En un momento, la modelo no se aguantó y le jaló el cabello casi a punto de quitarle la máscara.

No contenta con eso, Rosángela Espinoza aprovechó el desconcierto de Anonyma y trató de empujarla en venganza, situación que obligó a los conductores a hacerle llamados a la tranquilidad en el set de 'Esto es Guerra'.

Una vez controlada, Rosángela Espinoza quiso seguir respondiendo con normalidad, pero Anonyma no se quedó quieta y siguió llenándole la cara y el cabello de talco en 'Esto es Guerra'.