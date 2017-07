Esto es Guerra: ¿Carloncho sacó del set Rosángela Espinoza aprovechando su malestar? [VIDEO]

La participación de Carloncho en Esto es Guerra, como se podía prever, estuvo llena de polémica por la presencia de Rosángela Espinoza, su expareja. En su popular juego 'No digas sí, no digas no', los participantes del reality desfilaron ante el conductor de radio, el cual no escatimó en mojarlos si fallaban la prueba.



En el grupo de los afectados estuvo Rosángela Espinoza, quien en la primera oportunidad no quiso que le echaran agua. Como se vio en Esto es Guerra, ella demoró un poco más que los demás integrantes del show.



Pero tras repetir turno, la 'Chica selfie' pareció mostrarse un poco extraña. En este punto, Carloncho eliminó a Rosángela Espinoza, cuya salud se habría afectado durante este juego en Esto es Guerra.



Esta determinación fue apoyada por Nicola Porcella, capitán del equipo al que pertenece la modelo en Esto es Guerra. "Tome la mejor decisión para el programa (...) Usted es el que decide, así que yo tengo que avalar lo que usted diga", expresó sobre la situación de Rosángela Espinoza.

En tanto, las cámaras de Esto es Guerra mostraron cómo la voluptuosa joven estaba con una toalla en la espalda y aparentemente descompensada. Pero Carloncho le dio el tiro de gracia a su 'ex' con unas palabras demoledoras que dijo poco después.



"Yo creo que si alguien sufre de hipotermia, lo mejor sería que pidan una ambulancia y que (esta persona) se retire del set para nosotros continuar con el juego", expresó Carloncho. Esto lo mencionó mientras Rosángela Espinoza, quien se retiró luego de Esto es Guerra, se mostraba apenada.