'Esto es Guerra' Fernando Armas se puso así de malcriado con Rosángela Espinoza [VIDEO]

Fernando Armas volvió a aparecer en 'Esto es Guerra' como el jurado encargado de calificar a los participantes de la ronda de chistes en el reality de competencia. Caracterizado como el expresidente 'Choledo', el cómico aprovechó para mandarle varias frases subidas de tono a Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza subió a su posición sobre el 'pozo' y de inmediato fue víctima de las impertinencias de Fernando Armas. La integrante de las 'Cobras' de 'Esto es Guerra' se acarició el cabello y el comediante le dijo "no te peines que se te alborotan las neuronas". A la Reina de los Selfies' no le hizo gracia el comentario pero dijo sin molestarse "oye, yo no soy burra"

Pero las cosas no quedaron ahí y cuando los conductores le pidieron que cuente su chiste, Rosángela Espinoza señaló a Fernando Armas diciendo "es que me va a tirar". A esto, el cómico replicó "ya quisiera...". El comentario hizo reír a la modelo, quien remarcó la 'malcriadez' de lo dicho en el set de 'Esto es Guerra'.

Sin embargo, Fernando Armas fue bastante benevolente con Rosángela Espinoza y le dio más de una oportunidad para sacar un buen puntaje. Desafortunadamente, sus chistes no lo convencieron y terminó haciéndola caer en la trampa para los perdedores de esta prueba de 'Esto es Guerra'.