Esto es Guerra: ¿Rosángela Espinoza hizo algo con la ropa de Flavia Laos? [VIDEO]

La última edición de Esto es Guerra no fue la mejor para Rosángela Espinoza. Y es que no solo protagonizó una 'bronca' con Yahaira Plasencia, quien terminó empujándola, sino que además tuvo un altercado con Flavia Laos.



Como se vio en Esto es Guerra, la rubia sostuvo que había encontrado su ropa fuera del camerino que comparte con Rosángela Espinoza. "A mí nunca me han faltado el respeto de esta forma", mencionó Flavia Laos.



Fue así que Rosángela Espinoza fue llamada a declarar al centro del escenario de Esto es Guerra. Visiblemente ofuscada, la 'Chica selfie' reprochó que la actriz de 'Ven, baila quinceañera' deje entrever que ella fue la culpable de lo ocurrido con sus prendas.



"Yo ni sabía que tu ropa estaba fuera de mi camerino y, si quieres cámaras, peléate con otra persona", dijo Rosángela Espinoza a Flavia Laos en Esto es Guerra. La joven añadió que debe preguntarle a los responsables.



Los manifiestos de la expareja de Carloncho parecieron impacientar a Flavia Laos, quien elevó la voz e intentó minimizar a su compañera de Los leones. "A mí me han dicho que eras una persona muy especial. Veo que acá muchas personas no te pasan (...) Cámara, no necesito. Soy actriz, toda la gente me conoce", expresó la rubia en Esto es Guerra.