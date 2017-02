'Esto es Guerra': Rosángela Espinoza y Lucas Piro se besaron en plena competencia [VIDEO]

Lucas Piro y Rosángela Espinoza protagonizaron un candente momento durante la secuencia del 'Besito en la boca' de 'Esto es Guerra'. Es que el bailarín y la modelo emocionaron a sus seguidores luego que el primero le diera una gran detalle por San Valentín.

Lucas Piro se acercó al centro del set con una rosa en la mano para darle una sorpresa a Rosángela Espinoza, aunque remarcando que son grandes amigos y ahora compañeros de equipo en 'Esto es Guerra'.

"La rosa es para una persona que, no es una declaración de amor, pero es una persona que a mí me ha recibido acá en el Perú, me ha brindado su amistad, me ha brindado todo, es muy especial para mí, y bueno es para Rosángela", declaró Lucas Piro en el set de 'Esto es Guerra'.

Rosángela Espinoza se mostró muy sorprendida por el detalle de su amigo y le agradeció así: "Gracias Lucas por el gesto, sí de hecho que te estimo un montón, hemos trabajado un montón en El Gran Show y por eso creo que cada esfuerzo tiene su recompensa. Gracias por la rosa".

Pero luego vino la competencia en la que Rosángela Espinoza, con los ojos vendados, tenía que adivinar el sabor del yogurt que tenía en la boca Lucas Piro. Ambos se dieron besitos mientras la modelo intentaba descubrir cuál era. Aunque falló en descubrir el verdadero sabor dejó a sus admiradores emocionados con estos instantes muy 'cariñosos' en 'Esto es Guerra'.