Esto es Guerra: Rosángela Espinoza responde 'rocaza' cuando le preguntan sobre 'La Marsellesa' [VIDEO]

La modelo Rosángela Espinoza se convirtió en una de las protagonistas de la jornada en Esto es Guerra. Ello no solo por el roce que tuvo con Nicola Porcella, quien pidió su eliminación del reality, sino por la respuesta que dio en uno de los juegos.



La joven, que hace poco comparó sus senos con unas teteras, afirmó que 'La Marsellesa' era el himno nacional de España cuando la respuesta correcta es Francia. Esto provocó las risas de sus demás compañeros de Esto es Guerra.



Tenemos que recordar que esta no es la primera vez que Rosángela Espinoza tiene una respuesta extraña en uno de los juegos del programa. Hace poco, la modelo no reconoció al personaje Cruella de Vil, la malvada antagonista de la cinta '101 Dálmatas'.



Rosángela Espinoza sacó 'canas verdes' a Nicola Porcella (para variar) en esa ocasión. "¡Cobras, hay que regalar el juego!", indicó el fornido a sus demás compañeros de equipo al ver la falta de precisión de la musa.

DISCUSIÓN

Como se mencionó líneas arriba, la 'Chica selfie' tuvo un cruce de palabras con Nicola Porcella en Esto es Guerra. "Como habrás podido ver, la señorita Rosángela Espinoza se quejó hace unos minutos de mi performance en este juego... Creo que es el momento de eliminarla", indicó el fornido.



"Si no te sale (el juego), a mí no me sale... Pero, bueno así es. ¿Eres capitán o no?", fue lo que respondió Rosángela Espinoza en Esto es Guerra. Para que veas toda la información, chequea el link.