Esto es Guerra: Rosángela Espinoza dejó en ridículo a Michelle Soifer en este reto [VIDEO]

La rivalidad entre Michelle Soifer y Rosángela Espinoza tiene el estatus de legendaria. Tal como se vio en el programa Esto es Guerra, donde ambas participan, las dos se enfrentaron en un duelo que 'calentó' el ambiente en el espacio de América.



Y es que Rosángela Espinoza cortó 'oreja y rabo' en el reto que la enfrentó a Michelle Soifer. La chica de los selfies ganó con una holgada ventaja a la expareja de Erick Sabater, como se vio en Esto es Guerra.



Después de tocar la campana, Rosángela Espinoza bailó de alegría con la mascota de Las Cobras. Ante esto, Michelle Soifer prefirió primero cederle la palabra a su rival, quien no desaprovechó la chance para encarar a 'Michi' y hacerle comer sus argumentos sobre su performance en Esto es Guerra.

"Ella dijo que iba a hacer el ridículo en la final, y al final ¿quién hizo el ridículo?", fue lo que dijo Rosángela Espinoza a Michelle Soifer en Esto es Guerra. La integrante de Los Leones no se calló y devolvió la puya lanzada por la exmusa de Carloncho.



"La verdad es que no quería subir (...) pero yo creo que ella hay que premiarla como 'La payasa 2017'", dijo Michelle Soifer, visiblemente afectada. Ella no dudó en escapar de la escena al ver cómo Rosángela Espinoza se acercaba. ¿Acaso 'Michi' se acobardó?



"La verdad, no hay que minimizar, Michelle. Así es la soberbia", respondió Rosángela Espinoza en Esto es Guerra.