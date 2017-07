Esto es Guerra:¿Rosángela Espinoza es burra'? Patricio Parodi dijo esto de ella [VIDEO]

Son muchos los rumores que indican que Rosángela Espinoza no es santa de la devoción de algunas personas en Esto es Guerra. ¿Acaso eso se confirmó con las palabras dichas por Patricio Parodi en la edición más reciente del reality?



¿No viste qué pasó? Pues, acá te lo contamos. Resulta que la situación era la siguiente: Patricio Parodi tenía que dar pistas a Rafael Cardozo sobre qué objeto se ocultaba en una caja, el cual era un individual.



El joven no pudo contener su frustración al ver que el brasileño no entendía la forma que tenía para describir lo que se mantenía oculto, situación en la que soltó una frase poco cortés referida a Rosángela Espinoza.



"Y yo pensaba que la burra era Rosángela Espinoza", expresó Patricio Parodi en Esto es Guerra, motivando algunas risas.