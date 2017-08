Esto es Guerra: ¿Rosángela Espinoza no tuvo infancia? Ella no sabe algo que todos conocemos [VIDEO]

¿Rosángela Espinoza no tuvo infancia? Pues, no pocos pudieron pensar ello tras su participación en el último programa de Esto es Guerra, durante el cual le sacó 'canas verdes' al fornido Nicola Porcella.



Pero, ¿qué hizo Rosángela Espinoza para exacerbar los ánimos del líder de Las cobras? Pues, la modelo no conocía quién era Cruella de Vil, la malvada antagonista de la cinta '101 Dálmatas'.



"Ay, ¿cómo se llama?", fue lo que dijo Rosángela Espinoza en Esto es Guerra cuando le dieron las pistas para que adivinara al personaje. Los demás integrantes del cuadro turquesa también se impacientaron con la guapa expareja de Carloncho, algo que se evidenció en los ademanes que hacían.



Nicola Porcella, para matizar el momento, no dudó en jugarle bromas a Rosángela Espinoza. "¡Cobras, hay que regalar el juego!", sostuvo en ese momento en Esto es Guerra.

MÁS TROLEADAS

Hay que mencionar que Rosángela Espinoza ha sido blanco de no pocas bromas por parte de sus compañeros. Una de las más 'crueles' ocurrió cuando la 'Chica selfie' inauguró una tienda de ropa.



Algunas chicas de Esto es Guerra, que tienen negocios similares, 'trolearon' a Rosángela Espinoza sin pensarlo dos veces. Por ejemplo, Paloma Fiuza puso en duda la calidad de las prendas que se venden en el local de la voluptuosa modelo.



Pero el dardo más fuerte fue lanzado por Alejandra Baigorria. "Hay un montón de competencia. Vamos a ver cuánto dura", fue lo que mencionó sobre el negocio de Rosángela Espinoza.