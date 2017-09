Esto es Guerra: Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia tuvieron intenso cruce de palabras [VIDEO y ¡FUEGOO!]

La guapa Rosángela Espinoza volvió a ser el punto de atención en Esto es Guerra cuando participó en uno de los juegos. En este reto, la 'Chica selfie' se enfrentó contra a salsera Yahaira Plasencia, con quien tuvo un breve pero intenso roce.



Tal como se vio en Esto es Guerra, Yahaira Plasencia estaba ganando (por goleada) a Rosángela Espinoza. La expareja de Jefferson Farfán se encontraba contestando acertadamente las preguntas que se le formulaban.



Esta racha se interrumpió cuando Yahaira Plasencia no pudo completar un refrán. "Ahí no soplaron", fue lo que dijo Rosángela Espinoza en forma burlona en Esto es Guerra.



La cantante no quedó callada y las cosas empezaron a caldearse en Esto es Guerra. Yahaira Plasencia trató de 'floja' a Rosángela Espinoza al indicar que ella trabajaba, practicamente, todo el día.

AUCH

La integrante de La cobras le sacó en cara en ella estudia en la universidad, lo cual ocuparía buena parte de su tiempo y energías. Yahaira Plasencia alzó la voz en ese instante y los conductores de Esto es Guerra tuvieron que intervenir para que las cosas no se vayan a mayores con Rosángela Espinoza.



Al final de todo este embrollo, Yahaira Plasencia se quedó con la victoria en Esto es Guerra. ¿Acaso habrá una revancha con Rosángela Espinoza en las siguiente ediciones? Habrá que esperar.