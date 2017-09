Esto es Guerra: ¿Rosángela Espinoza ya es inmune a las opiniones de Yahaira Plasencia? [VIDEO]

Es conocido que Rosángela Espinoza tiene una tensa relación con Yahaira Plasencia, con quien hace poco protagonizó un lamentable incidente en uno de los juegos de Esto es Guerra. Ello también se repetiría con otros participantes del reality, tal como se ha visto recientemente.



Es por esto que su triunfo en el desafío de baile que hizo en Esto es Guerra, al lado de Karen Dejo y Lucas Piro, no le habría caído bien a varios. Una de ellas fue Yahaira Plasencia, quien no estuvo de acuerdo con la victoria de Rosángela Espinoza.



Al respecto, la 'Chica selfie' fue consultada por América Espectáculos. Según se pudo ver en un informe, Rosángela Espinoza no tomó importancia a lo que dijo Yahaira Plasencia.



"Que opine lo que quiera. Estoy contenta. Lo ganado nadie te lo quita (...) Si ella hubiera concursado, tal vez", indicó Rosángela Espinoza sobre las declaraciones hechas por la salsera.

Según comentó, la sonrisa no se le va a quitar por nada. Por otro lado, Rosángela Espinoza también habló sobre la revancha deslizada por Lucas Piro del duelo de baile en Esto es Guerra.



"No se trata de darle el gusto a las personas que no están conformes con la decisión (...) Ya se tomó la decisión y ya está", expresó Rosángela Espinoza.