Esto es Guerra: Rosángela Espinoza llamó 'tramposa' a Yahaira Plasencia y se 'picó' en vivo [VIDEO]

¿Pataleta? Rosángela Espinoza no pasó un buen momento en la última edición de Esto es Guerra cuando compitió en uno de los juegos del reality contra Yahaira Plasencia. Pero ¿por qué fue ello? Pues, acá te lo explicamos 'pasito a pasito, suave suavecito'.



Pues, resulta que Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia estuvieron una contra la otra en un reto que consistía en saca a la adversaria de turno de un círculo dibujado en el suelo mientras empujaban un cilindro.



Como se vio en Esto es Guerra, la primera en ganar fue Yahaira Plasencia. Esto lo hizo porque Rosángela Espinoza soltó el contundente objeto apenas comenzada la prueba.



¿Qué pasó? ¿Acaso la chica de los selfies más picantes de Instagram no tenía fuerza? No fue ello, según contó. Rosángela Espinoza denunció que Yahaira Plasencia había empujado el cilindro antes del inicio del juego.



"Quiero decir una cosa. Ella (Yahaira Plasencia) está empujando antes de tiempo. Entonces, está haciendo trampa. Yo no juego con tramposas", bramó Rosángela Espinoza.

Fue así que el juego se repitió, teniendo para esto dos fornidos árbitros para velar por la justicia. ¿Quién de las dos musas ganó este enfrentamiento en Esto es Guerra? Para malestar de los hinchas de Rosángela Espinoza, Yahaira Plasencia se alzó con la gloria de manera contundente.



El gesto que hizo la expareja del entretenido Carloncho graficó el disgusto que había pasado al momento de perder contra la salsera en Esto es Guerra, quien bailó en señal de triunfo.