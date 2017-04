'Esto es Guerra': Susy Díaz dejó sin habla a Michelle Soifer con esta broma [VIDEO]

Susy Díaz apareció este miércoles en 'Esto es Guerra' para ser jurado en el 'bailetón' entre los competidores y como no podía ser de otra forma, la bailarina aprovechó cada oportunidad que tuvo para lanzarles bromas. Una de sus víctima fue Michelle Soifer.

Tras uno de los bailes, Michelle Soifer trató de que Susy Díaz sacara de la competencia a Rosángela Espinoza y Mario Irivarren alegando que le reclamaban mucho en 'Esto es Guerra'.

Fue entonces cuando Susy Díaz le lanzó: "No sé de qué te quejas ¿estás bailando o estás rodando?". Este comentario dejó con la boca abierta a Michelle Soifer, quien le preguntó por qué la atacaba en 'Esto es Guerra'.

"Pero estás un poco subidita de peso, no puedes moverte nada", agregó Susy Díaz, mientras Mathías Brivio le dijo que no le dijera cosas sobre su peso a Michelle Soifer. A la 'leona' no le quedó otra que dejar las cosas ahí para que no se insista con ese tipo de burlas en el set de 'Esto es Guerra'.