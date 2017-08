Esto es Guerra: Yahaira Plasencia se convirtió en Paulina Rubio y promete dejarte boquiabierto [VIDEO]

¡Tremenda sorpresa que nos llevamos en la última edición de Esto es Guerra con Yahaira Plasencia! Y es que la salsera participó en el segmento Show de talentos del reality, metiéndose en la piel de la mexicana Paulina Rubio.



Con una peluca dorada, Yahaira Plasencia interpretó el tema 'Mío'. Pero la mayor conmoción se dio al final, cuando la expareja de 'Foquita' Farfán descubrió al personaje que estaba sentado en la silla al centro del escenario de Esto es Guerra y que representaba su 'obsesión'.



Hay que mencionar que al igual que Yahaira Plasencia, otras chicas hicieron presentaciones similares en Esto es Guerra. Alejandra Baigorria se disfrazó de Mario Hart y Rosángela Espinoza hizo lo propio con Ruth Karina.



BALACERA

Dejando de lado el show, Yahaira Plasencia ha sido blanco de miradas en los últimos días por una balacera que tuvo lugar en los exteriores de una discoteca miraflorina, donde ella iba a presentarse.



“Yo llegué después, pero mi hermano y músicos estaban ahí viendo los detalles del concierto. Cuando llegué (al local) todos me decían que no baje de la camioneta. Después me enteré que hubo una balacera y me asusté”, fue lo que dijo Yahaira Plasencia sobre ello.

En este cantar, la salsera sostuvo que esta no es la primera vez que experimenta un hecho potencialmente fatal. “Yo quería irme, pero tuve que cumplir, igual ya había pasado por un tema similar. Cantamos en muchos lugares, algunos peligrosos, estamos expuestos a cualquier cosa”, manifestó Yahaira Plasencia.



La discoteca, 'Tumbao Vip', terminó siendo clausurada por la Municipalidad de Miraflores luego del lamentable hecho que tuvo como protagonista involuntaria a Yahaira Plasencia. Los vecinos, al respecto, indicaron que esa no era la primera vez que hay escándalos cerca de ese centro nocturno.



CÓMO OCURRIÓ

El dueño del local, Carlos Gonzales, habló sobre cómo habían pasado las cosas aquel día. “Los miembros de seguridad le impidieron el paso (al desadaptado) porque estaba muy ebrio. Luego se retiró, pero regresó junto con otros hombres e intentó entrar (para ver el show Yahaira Plasencia). Nuevamente se le pidió que se vaya y cuando se iba con sus amigos, sacó un arma e hizo varios disparos”, mencionó.