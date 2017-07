Esto es Guerra: ¿Yahaira Plasencia y Luis Alonso Bustíos en 'buenas migas'? [VIDEO]

Luis Alonso Bustíos, participante de Esto es Guerra, contó que ahora que Yahaira Plasencia está en Estados Unidos, realizando unas presentaciones, están en constante comunicación y van paso a paso.



“Yo estoy contento porque ella se fue a hacer lo que más quiere, que es cantar. Sí hemos conversado, hay un gusto de por medio, vamos paso a paso”, afirmó.



Luis Alonso, quien también es futbolista, asegura que no vive bajo la sombra de Jefferson Farfán y que Yahaira Plasencia está en otra etapa de su vida.



“A Jefferson no lo conozco, pero tenemos amigos en común y todo el mundo me habla muy bien de él”, indicó.

Yahaira Plasencia y Luis Alonso Bustíos muy cariñosos en videoclip.