'Esto es Guerra': Yahaira Plasencia y Paula Arias tuvieron emocionante reencuentro [VIDEO]

Tal y como fue anunciado el último viernes, Paula Arias se hizo presente en 'Esto es Guerra' para la nueva edición de 'La reina del swing', el reality con el que se busca a la nueva integrante de la orquesta de Yahaira Plasencia.

La líder de 'Son Tentación' saludó a Yahaira Plasencia, quien fue su protegida hasta que esta decidiera partir para formar su propio conjunto musical al hacerse famosa como pareja de Jefferson Farfán. Ambas se abrazaron y hablaron de lo que sienten ahora tras tanto tiempo de que vivieron problemas.

"No me resentí, me dolió, estuve muy dolida. Fue muy delicada la situación que creo que en ese momento no lo hubiera tomado bien pero en este momento ya han pasado muchas cosas delicadas para las dos", afirmó Paula Arias sobre Yahaira Plasencia en el set de 'Esto es Guerra'.

Por su parte, Yahaira Plasencia dijo: "Yo siempre estaré agradecida con ella, fue mi maestra, aprendí de ella, me enseñó hasta como maquillarme y a usar tacos".