Esto es Guerra: Yahaira Plasencia faltó al programa y Rosángela Espinoza aprovechó para decir esto [VIDEO]

Desde hace varios días, Trome.pe ha reportado las riñas entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia en Esto es Guerra. En una de las últimas, ambas chicas por poco pelean en pleno juego, debiendo ser separadas por sus amigos de elenco.



En un nuevo 'capítulo' de esta 'telenovela', Yahaira Plasencia fue la gran protagonista. Pero ello no fue porque la salsera, quien estuvo con Jefferson Farfán, haya manifestado algo contra Rosángela Espinoza (como pasó en uno de los recientes retos de Esto es Guerra) u otro integrante del programa.



No, nada que ver. Resulta que Yahaira Plasencia no se presentó a Esto es Guerra, causando una gran curiosidad entre los integrantes de Las cobras y Los leones. Uno de los que salió a hablar sobre el tema fue Nicola Porcella.



"Acá, producción siempre ha dicho que Yahaira Plasencia tiene un permiso especial cuando tiene eventos", apuntó el líder del cuadro turquesa. Luego de ello, los conductores le pusieron el micrófono a Rosángela Espinoza.



"Ante todo, buenas noches. No sabía que hay corona para quienes desean un permiso para descansar. Yo también quiero un permiso", manifestó la voluptuosa modelo, no respondiendo la interrogante original de los conductores de Esto es Guerra.

¿QUEJONA?

Sin la presencia de Yahaira Plasencia, muchos pudieron haber pensado que Rosángela Espinoza iba a tener paz en esta edición de Esto es Guerra. Ello no fue así, y la joven tuvo que pasar por un momento muy angustiante.



Durante el juego 'Pésalo', los miembros de Los leones tenían que pasarse algunas cosas con la boca para luego dejarlo en una balanza. Cuando le tocó recibir lo que Rafael Cardozo tenía de los dientes, Rosángela Espinoza por poco tiene un ataque de pánico.



Según la expareja de Carloncho, el brasileño pasado algo de saliva en lo que tenía que darle. "Esta vez no he querido participar porque vi que realmente escupió la pota", indicó Rosángela Espinoza.