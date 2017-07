'Esto es Guerra': Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se enfrentaron por culpa de Carloncho [VIDEO]

Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza volvieron a tener un cruce de palabras en 'Esto es Guerra'. El motivo de la pelea fue en esta ocasión el supuesto favoritismo que habría recibido la salsera de parte de Carloncho.

​Rosángela Espinoza se detuvo en medio de las competencias de 'Esto es Guerra' de la edición de este jueves para reclamar que Carloncho habría supuestamente salvado a Yahaira Plasencia del castigo del agua y que es solo una competidora más.

Yahaira Plasencia se divirtió con el comentario y cuando se acercó para responder, 'troleó' a su rival de remedándola. "Ante todo buenas noches", dijo la cantante burlándose del estilo de ​Rosángela Espinoza para saludar y después respondió más seria.

"Si me dejó pasar no fue porque era su amiga sino simplemente porque él decidía en el concurso. Tú tampoco te mojaste querida Rose", sentenció Yahaira Plasencia ante la incomodidad de ​Rosángela Espinoza en el set de 'Esto es Guerra' y replicó.

Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se pelearon por Carloncho en 'Esto es Guerra'.

"Por qué no pueden traer a Farfán también si es su ex", declaró Rosángela Espinoza, provocando que todos sus compañeros de 'Esto es Guerra' se sorprendieron ante el golpe para Yahaira Plasencia. Pero la cantante dijo "yo no tengo ningún problema con eso... a mis 23 años soy más madura que tú Rose".