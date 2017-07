Esto es Guerra: Yahaira Plasencia dejó muda a Rosángela Espinoza con tremenda 'troleada' [VIDEO]

La situación que vivieron Yahaira Plasencia y Luis Alonso Bustíos durante el más reciente programa de Esto es Guerra fue motivo de atención y alegría de muchos de los participantes. Una de las más 'emocionadas' fue Rosángela Espinoza.



Luego de las negativas que lanzó Yahaira Plasencia sobre una posible relación con el futbolista, la expareja de Carloncho manifestó lo que pasaba por su cabeza en ese instante. En medio de las risas, Rosángela Espinoza dijo que la escena era entretenida.



Lo que no contó la joven modelo es que Paloma Fiuza saldría a interrumpir para decir que ella no había dicho eso, sino todo lo contrario. Según la brasileña, Rosángela Espinoza habría estado aburrida mientras Yahaira Plasencia estaba en el centro del set de Esto es Guerra.

"Yo no tengo por qué hablar, estoy acá tranquila. Estoy viendo el romance y la verdad es que me gusta esta pareja. ¡Felicidades!", se defendió Rosángela Espinoza. El tono que le dio a su voz fue blanco de la sospecha de Yahaira Plasencia.



La expareja de Jefferson Farfán respondió que respetaba la opinión de la 'Chica selfie', pero ahí no quedó la cosa. La situación fue más allá y Yahaira Plasencia no tardó en 'trolear' a Rosángela Espinoza, algo que desató las risas en el set de Esto es Guerra.