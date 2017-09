Fear the Walking Dead 3x11: Esto sucederá en el episodio de este domingo [VIDEO y  FOTOS]

Nuevo episodio de la serie original de AMC Fear The Walking Dead el domingo 17 de septiembre a las 8:00p.m. El undécimo episodio de la tercera temporada, “La serpiente”, fue dirigido por Joser Wladyka y escrito por Mark Richard y Lauren Signorino. Tras la renovación de una vieja amistad y con la ayuda de otra comunidad, comienza una misión para recuperar la fuente de agua del rancho.



Colman Domingo (Victro Strand) y Lisandra Tena (Lola Guerrero) acompañan al host Chris Hardwick en el nuevo episodio de“Talking dead: fear edition” el domingo 17 de septiembre a las 9:00 p.m.



En la segunda parte de la tercera temporada de Fear the walking dead, la familia Clark y la familia Otto pactan una tregua con el clan de Nation. Antiguos enemigos deben unirse para sobrevivir. Aumenta la tensión en Broke Jaw Ranch mientras desaparece la milicia, escasean los recursos y los muertos se acercan. La presa Gonzalez, fuente de vida es lo más preciado del sur. Strand ha tocado fondo y para resurgir, necesita un socio para poder adueñarse de la única divisa que queda en el mundo. Mientras tanto, Daniel se convierte nuevamente en soldado y se dedica a servir a Lola en la presa, aunque no ha renunciado al fantasma de Ofelia.



El segundo drama más visto por cable en Estados Unidos, Fear the walking dead, cuenta con la producción ejecutiva de Dave Erickson, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero y David Alpert, y con la producción de AMC Studios. La serie es protagonizada por Kim Dickens (Madison) Frank Dillane (Nick), Alycia Debnam-Carey (Alicia), Mercedes Mason (Ofelia), Rubén Blades (Daniel), Colman Domingo (Strand) Danay Garcia (Luciana), Daniel Sharman (Troy), Sam Underwood (Jake) y Lisandra Tena (Lola).