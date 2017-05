'Fear the Walking Dead': Nuevo tráiler de la tercera temporada de la serie [VIDEO y FOTOS]

La nueva entrega de la serie que narra los inicios del apocalipsis zombie tendrá un doble capítulo estreno el domingo 4 de junio a las 8:00 p.m. 'Fear the Walking Dead' será emitido en simultáneo con los Estados Unidos.



La serie original del canal AMC, 'Fear the Walking Dead' regresará para su tercera temporada el domingo 4 de junio a las 8:00 p.m. en simultáneo a nivel mundial en todos los mercados donde AMC esté presente. La primera mitad de esta producción de AMC Studios estrenará con doble capítulo y tendrá un doble episodio final de mid-season.



En la tercera entrega de 'Fear the Walking Dead', las familias se reúnen en la violenta región de lo que solía ser la frontera entre Estados Unidos y México. Con los límites internacionales eliminados después del apocalipsis, los personajes intentarán reconstruir no sólo la sociedad, sino también su propia familia. Madison (Kim Dickens) vuelve a estar unida a Travis, pero Alicia está completamente devastada tras el asesinato de Andrés. Mientras tanto, Nick, que se encuentra a pocos kilómetros de su madre, toma su primera acción como líder – lo que resulta en que él y Luciana sufran una emboscada llevada a cabo por un grupo militar estadounidense. La pareja logra escapar con vida, le dispararon a Luciana y Nick ya no se siente invencible. Por otro lado, Strand intenta recomponerse emocional y físicamente, y tiene la mente puesta en aprovechar las oportunidades que le puede ofrecer este nuevo mundo en el que está viviendo. Por su parte, Ofelia comprobará su capacidad de supervivencia e intentará canalizar la brutalidad de su padre.



AMC ofrece a la audiencia la posibilidad de ver toda la temporada anterior, por ello el 28 de mayo desde las 9:00pm, el canal emitirá cuatro episodios de la segunda mitad de la temporada anterior.



A poco del estreno de la tercera temporada, 'Fear the Walking Dead' logró consolidarse como la segunda serie en los Estados Unidos entre adultos de 25-54 años. La producción ejecutiva está a cargo por su showrunner Dave Erickson, Robert Kirman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero y David Alpert. “Fear the Walking Dead” está protagonizada por Kim Dickens como Madison, Cliff Curtis en el papel de Travis, Frank Dillane como Nick, Alycia Debnam-Carey como Alicia, Mercedes Mason como Ofelia, Colman Domingo en el papel de Strand y Danay Garcia regresa como Luciana. En esta nueva entrega se incorporan como protagonistas Dayton Callie (“Son of Anarchy”), Daniel Sharman (“The Originals”, “Teen Wolf”) y Sam Underwood (“The Following”) como la familia Otto, fundadores de un grupo de sobrevivientes que se prepararon para la caída de la democracia pero no anticiparon el ascenso de los muertos, y Lisandra Tena (“Chicago P.D.”) como Lola Guerrero.