'Fear the Walking Dead': Serie regresa este domingo por la señal de AMC [VIDEO y FOTOS]

La segunda parte de la tercera temporada de “Fear the Walking Dead” estrena con dos episodios seguidos este domingo 10 de septiembre a las 8:00 p.m por la señal de AMC. La segunda parte de la temporada tiene ocho episodios.



En la segunda parte de la tercera temporada de “Fear The Walking Dead”, la familia Clark y la familia Otto pactan una tregua con el clan de Nation. Antiguos enemigos deben unirse para sobrevivir. Aumenta la tensión en Broke Jaw Ranch mientras desaparece la milicia, escasean los recursos y los muertos se acercan. La presa Gonzalez, fuente de vida es lo más preciado del sur. Strand ha tocado fondo y para resurgir, necesita un socio para poder adueñarse de la única divisa que queda en el mundo. Mientras tanto, Daniel se convierte nuevamente en soldado y se dedica a servir a Lola en la presa, aunque no ha renunciado al fantasma de Ofelia.



El segundo drama más visto por televisión en Estados Unidos, “Fear The Walking Dead”, cuenta con la producción ejecutiva de Dave Erickson, Dave Erickson, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero y David Alpert y la producción de AMC Studios.



Y el equipo de producción in-house de AMC Networks Inc., que opera los canales AMC, IFC, SundanceTV, WE tv y BBC AMERICA. La primera serie del estudio “The Walking Dead” es el programa de mayor rating a nivel histórico en servicios básicos de TV paga y el show #1 para la audiencia 18-49 de edad, en los últimos cuatro años. Desde entonces, AMC Studios ha producido varias series galardonadas y culturalmente únicas, que incluyen “Fear the Walking Dead” de AMC, que logró el estreno de serie con mayor rating en la historia de la TV paga, “TURN: Washington’s Spies”, “Halt and Catch Fire” e “Into the Badlands”, la ganadora del premio Peabody “Rectify” y “Hap and Leonard” para SundanceTV y, para BBC AMERICA, la serie original “Dirk Gently’s Holistic Detective Agency”.





AMC Global, una unidad de negocios de AMC Networks International, rinde honores a los filmes más populares de cada género y década, y presenta una aclamada programación original de estreno para brindar al público algo más profundo, algo más rico, Algo Más. El canal ha creado algunas de las series más premiadas de la última década, y ha redefinido la narrativa dramática televisiva. Además de ser ampliamente distribuido en Norteamérica, AMC se encuentra disponible en más de 125 países y territorios. AMC Global es un destino selecto de entretenimiento disponible en formatos HD y SD en todas las plataformas existentes actualmente, incluyendo plataformas lineales, en línea, on demand y dispositivos móviles.