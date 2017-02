Al fondo hay sitio: Adolfo Chuiman sufrió depresión tras final de la serie [VIDEOS]

Al fondo hay sitio marcó a muchas personas en los 8 años en que fue transmitido en la televisión peruana. Uno de los personajes más queridos fue Peter, el fiel mayordomo, amigo, detective y asesor de Francesca Maldini interpretado por Adolfo Chuiman.



Es más, los índices de rating parecieron elevarse a la estratósfera cuando Peter recibió un tiro disparado por la malvada 'Mirada de tiburón'. En esa oportunidad, no pocos lamentaron la 'muerte' del personaje de Adolfo Chuiman en Al fondo hay sitio.



Hace unas semanas, la producción llegó a su final en medio de la expectativa. Muchos querían saber qué iba a ser de los personajes cuando los conflictos entre los Maldini y los González llegasen a su fin en Al fondo hay sitio.

¿QUÉ PASÓ CON PETER?

En una extensa conversación con la revista Cosas, Adolfo Chuiman manifestó como viene viviendo sus días luego del término de Al fondo hay sitio. Según dijo el artista al mencionado medio, él está teniendo más tiempo para algunas cosas.



"Lo bueno es que ahora ya puedo sentarme a tomar una cervecita en el almuerzo", refirió Adolfo Chuiman en la entrevista. Pero, lejos de lo que muchos pueden pensar tras esta declaración, las cosas no fueron así cuando Al fondo hay sitio finalizó.

DEPRESIÓN

Adolfo Chuiman comentó a Cosas que, después de la culminación de Al fondo hay sitio, sufrió lo que él llama "bajón", el cual superó con el tiempo.



"Cuando terminaron las grabaciones de Al fondo hay sitio me dio una especie de bajón, no quería levantarme de la cama. Y mi esposa, Gladys, me decía: 'Adolfo, te va a hacer daño", expresó Adolfo Chuiman.



El justificó esta actitud porque los estudios de Al fondo hay sitio fueron su hogar por 8 años. "Y cuando acabó, sentí el vacío", añadió Adolfo Chuiman.



El actor sostuvo que estaría en los trotes nuevamente a partir de marzo, cuando comience la grabación de una serie. Por mientras, Adolfo Chuiman está tranquilo. "Mira, uno podrá vivir misio (...) La tranquilidad verdadera no te la da ni toda la plata del mundo", finalizó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.