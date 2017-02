¿Al fondo hay sitio tendrá película? Efraín Aguilar habló al respecto [VIDEO]

Sigue soñando. Efraín Aguilar dijo que no descarta realizar en un futuro la película de ‘Al fondo hay sitio’ como un homenaje a la serie más exitosa de la televisión nacional.



“Por muchos factores no pudo realizarse la película, pero no la descarto. En un futuro podría darse y sería un golazo agrupar a todo el elenco contando una historia que cautivó al país”, dijo el productor.



Además, felicitó a Magdyel Ugaz y Lazslo Kovacs por retomar su romance. “Me da gusto que sean felices, que disfruten la vida”, contó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.