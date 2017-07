Game of Thrones: Las 10 mejores frases de la serie más popular de HBO [VIDEOS y FOTOS]

Game of Thrones la rompió con el estreno de su séptima y penúltima temporada. La expectativa fue muy grande momentos antes del lanzamiento del primer capítulo, desatando la locura de millones de fanáticos de todo el planeta quienes esperan ansiosos la llegada del invierno en la famosa serie de HBO.

Y es que finalmente, con esta temporada, ‘Winter is here’ (El invierno está aquí). Esta frase se ha convertido en una de las más famosas de la cultura pop contemporánea ya que marca el clímax de Game of Thrones con un cambio brutal en la trama que ya tiene enganchados a grandes y chicos.

A continuación veamos cuáles son las frases que más han quedado en la memoria de los fans de Game of Thrones en una recapitulación realizada por HBO GO. Según la app, estas serán mostradas en 10 capítulos que formarán una colección especial disponible en todo el mes de junio.

Winter is Coming / El invierno se acerca



Ned Stark. Ned Stark.

En el primer capítulo de la primera temporada, Ned Stark pronuncia estas palabras que a su vez conforman el emblema de su casa. Las dice mientras le explica su esposa por qué tiene que llevar a su hijo Brandon a ver una ejecución de un fugitivo que al parecer está huyendo de la Guardia de La Noche. Como veremos después, en realidad está escapando del invierno.

Valar Morghulis / Todos los hombres deben morir



Jaqueg Hagar. Jaqueg Hagar.

En el último capítulo de la segunda temporada, Arya Stark le dice adiós a unos de los personajes más misteriosos de la serie. Se trata de Jaqueg Hagar, quien se revela como un Hombre Sin Rostro y le da a Arya una moneda que le permitirá continuar su camino. ‘Valar Morghulis’, le dice al momento de despedirse.

Dracarys / Fuego



Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen.

En el cuarto episodio de la tercera temporada, Drogon, el dragón más grande de Daenerys, demuestra todo su potencial cuando la Khaleesi libera al ejército de los Inmaculados y desata su ira contra los esclavistas. ‘Dracarys’ (Fuego en alto valirio) le dice a Drogon para que empieza a asesinarlos.

You know nothing, Jon Snow / No sabes nada, Jon Snow



Ygritte. Ygritte.

Más allá del muro, en una cueva de aguas termales, Jon Snow rompe su juramento de castidad con la Guardia de la Noche. Mientras ambos se preparan para el amor, Ygritte le dice la famosa frase ‘You Know Nothing, John Snow’.



You are no son of mine / Tú no eres hijo mío



Twin Lannister. Twin Lannister.

Si bien no reconozcas a primera vista esa frase, se trata de una línea importante ya que son las últimas palabras que pronuncia Twin Lannister a su hijo Tyrion. ‘You are no son of mine’ ha creado un mundo aparte de teorías y suposiciones de los fans.

I’m not going to stop the wheel; I’m going to break the wheel / No voy a detener la rueda, voy a romperla



Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen.

Uno de los diálogos más memorables de Game of Thrones es la conversación de Tyrion con Daenerys donde hablan sobre el apoyo de las demás casas para conquistar los Siete Reinos. La madre de los dragones dice que no está dispuesta a involucrarse en política y que romperá ese sistema opresor.

Shame, Shame, Shame / Vergüenza, Vergüenza, Vergüenza



El final de la quinta temporada muestra el suplicio de Cersei quien tuvo que cruzar la ciudad desnuda con la septa Unella quien gritaba ‘Shame, shame, shame’ a su paso. Su venganza ya se estaba tramando por dentro.

I drink and I know things / Yo bebo y sé cosas



Cuando Tyrion habla sobre cómo alimentar a los dragones en la ausencia de Danaerys, dice una de sus frases más populares frente a Missandei y a Grey Worm. ‘Yo bebo y sé cosas’, afirma ante la sorpresa de sus acompañantes.

Hold the Door! / Sostén la puerta



Se trata de uno de los capítulos más tristes de la serie. Aquí se revela el misterio de Hodor, un gigante que cuida de Brandon Stark. Su sacrificio será recordado para siempre cuando debe sostener la puerta para ayudar a escapar a Bran mientras los zombies lo destrozan.

The king in the north / El rey en el Norte



Finalmente en el último capítulo de la sexta temporada, Jon Snow es nombrado el Rey en el Norte por la brava heredera de la casa Mormont quien le da su apoyo para luchar en el futuro.



