Game of Thrones 7x02: Se filtra trama del segundo episodio de la serie [VIDEO SPOILER]

Hoy se estrenó el primer episodio de la temporada 7 de Game of Thrones por la señal de HBO. Los fanáticos estaban tuvieron que esperar cerca de una año para poder disfrutar de la aventuras por adueñarse del Trono de Hierro en la serie más vista del planeta.



La lucha de poderes en Game of Thrones fue muy bien recibida por todo lo hincha de la serie que esperaron con entusiasmo el inicio de la temporada 7. Jon Snow y Daenerys Targaryen tiene mucho más protagonismo ya que buscarán terminar con los Lannister que se adueñaron del Trono de Hierro.



¡SPOILER!



Game of Thrones es la serie de moda y millones de personas siempre están pendiente de los spoilers que se puedan encontrar de la serie. FrikiDoctor, conocido canal de YouTube, se mandó con todo sobre la trama que tendrá la temporada número 7 de Game of Thrones y usó varias referencias del portal "4Chan", portal que "adivinó" toda la temporada 6 de la serie.



Game of Thrones Game of Thrones

Rocadragón: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) se encuentra en la mesa de guerra de Aegon Targaryen junto a sus aliados Tyrion Lannister, Theon Greyjoy, Yara Greyjoy, Ellaria Sand y Missandei. En dicha escena estarán discutiendo todas las estrategias para conquistar Poniente. Daenerys tiene el deseo de conquistar Desembarco del Rey pero Tyrion manifiesta que lo mejor es cortar todos sus suministros para invadir la zona mucho más fácilmente con todos sus habitantes debilitados. La guerra en Game of Thrones está por iniciar.



Tyrion tiene el deseo de golpear estratégicamente y psicológicamente a Jaime y Cersei Lannister que se encuentran tranquilamente sin ninguna preocupación. Tyrion también manifiesta que conoce una entrada secreta para poder conquistar Roca Casterly. En la escena se puede ver a Tyrion tirando una pieza de león del tablero de Aegon Targaryen. Como se sabe, Tyrion usaba esa misma entrada para hacer entrar prostitutas en las anteriores temporadas de Game of Thrones.



Jaime Lannister conquista AltoJardín y le dice a Olenna Tyrell que la única salida que tiene es el suicidio. la Reina de las Espinas tendría una conversación con Daenerys Targaryen.



En otra escena de Game of Thrones también hace su aparición Melisandre para conversar con Daenerys Targaryen y decirle que sería bueno que convoque a Jon Snow ya que ella piensa que el bastardo es el príncipe prometido(Azor Ahai). El problema vendría porque Daenerys piensa que ella es la elegida.



Game of Thrones Game of Thrones

Tyrion Lannister "mete su cuchara" y dice que sería bueno traer a Jon Snow porque es una buena persona. El consejero de Daenerys termina escribiendo una carta para enviársela a Jon Snow. El bastardo de Game of Thrones se las trae.



Invernalia: Jon Snow, Sansa Stark, Brienne of Tarth, Ser Davos, Tormund Giantsbane y Lady Lyanna Mormont discuten la necesidad de obtener vidriagón para hacer frente a los caminantes. Llega la carta de Tyrion y se decide ir porque en Rocadragón hay mucho del anhelado producto para matar a los zombies de hielo. Jon Snow decide ir a Rocadragón y deja a cargo a Sansa Stark. Se sabe que Sansa tendrá un papel más ambicioso en la temporada 7 de Game of Thrones.



Te dejamos este video de YouTube para que puedas ver todos los detalles la temporada 7 de Game of Thrones. Como se recuerda, Juego de Tronos es transmitida por la señal de HBO todos los domingos.