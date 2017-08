Game of Thrones 7x06: HBO España filtra por error todo el episodio 6 [VIDEO]

¡No one! El episodio 7x06 de 'Game of Thrones' se acaba de filtrar y todos los fanáticos de la serie han perdido las cabeza y los están compartiendo a más no poder.



Los pajaritos de Varys. Usuarios de Twitter indican que la "filtración" fue hecha por HBO de España. La empresa subió de "casualidad" todo el episodio en su plataforma de HBO GO en España. ¿Tanta casualidad o puro Marketing de 'Game of Thrones'?



Como se recuerda, 'Game of Thrones' no es ajena a las filtraciones y solo hace unos días se cuatro personas fueron arrestadas por filtrar el episodio cuarto de la serie de la temporada.



El juicio sobre las “filtraciones de Game of Thrones” no tiene mucho o nada que ver con el hackeo del que fue víctima HBO hace unas semanas. Porque si por el lado de India se trató de empleados poco escrupulosos, la irrupción y el robo de datos a los servidores de HBO es un caso de seguridad mucho más grave. Y tanto así que se cree que HBO atendió a las demandas de los asaltantes digitales, aunque eso no impidió que otras series como Curb Your Enthusiasm se hayan visto recientemente afectadas.