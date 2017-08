Game of Thrones 7x06 [EN VIVO]: Mira el nuevo episodio de la serie de HBO [VIDEO y FOTOS]

¡Primero la filtración! 'Game of Thrones' 7x06 tiene como título ''Death is the enemy' y, como casi todos saben, este episodio se filtró la semana pasada por parte de la cadena HBO GO España. Fueron varios usuarios españoles los que informaron sobre el raro acontecimiento en las redes sociales.



El usuario de Instagram afaga23 comenzó a realizar una transmisión en vivo del esperado episodio 7x06 de 'Game of Thrones'. Son millones de fanáticos de 'Juego de Tronos' que han iniciado la búsqueda por el tan deseado link del capítulo de la serie. Cabe mencionar que en horas de la tarde ya corría el rumor que HBO España había publicado por error todo el episodio.



Pero existe una gran porción de seguidores de 'Game of Thrones' que no quiso "pecar" y se conservó puro hasta el estreno del episodio 7x06 este fin de semana. ¡Vamos con el resumen, sobrin@!



Más allá del Muro



Jorah Mormont, Jon Snow, Thoros de Myr, 'El Perro', Davos, Gendry, Tormund Giantsbane y Beric Dondarrion. Todo inicia bien y Jon le dice a Jorah que tiene la espada garra que le dio su padre y le dice que se la devolverá. Jorahn se niega y 'Garra' continúa con Jon. La aventura recién inicia en el episodio 7x06 de 'Game of Thornes'.



Davos manifiesta que él no es bueno para la batalla y manifiesta que es mejor que se quede en la retaguardia. El grupo sigue avanzando sin rumbo fijo y todo se guían por la visión de 'El Perro', la idea es encontrar una montaña en forma de flecha.



El equipo sigue caminando y hasta que escuchan un rugido de un oso zombie que ataca a Thoros de Myr y lo deja mal herido. El equipo termina por eliminarlo. Troros es cargado por el equipo y lo llevan con él.



La acción continua en 'Game of Thrones' y logran encontrar un grupo de zombies para poder atrapar a uno de los caminantes blancos. Lo curioso de la escena es que matan a uno de los caminantes y el resto muere. ( ¿Alguien dijo teoría de la colmena?)



El caminante es capturado pero comienza a gritar y advierte de la llegada de intruso en la zona de los caminantes blancos. Jon le dijo a Gendry que corra y que pida ayuda a Daenerys porque los caminantes blancos están por llegar. Gnedry se adelanta y llega hasta donde Davos para pedir ayuda de inmediato.



Mientras tanto, la batalle de Jon y sus compañeros continúa. El grupo comienza a correr porque sabe que se aproxima una horda de caminantes y no podrán con ellos. Todo llega a una parte que se comienza a romper y queda aislados porque los caminantes no pueden aproximarse. ¡La acción siempre está presente en 'Game of Thrones'!



Los esbirros del Señor de la Noche se dan cuenta que pueden cruzar y que el hielo no se romperá. El grupo se alista para luchar- Thoros de Myr muere - y dan todo de sí en la batalla que parece la último de sus vidas. Jon Snow se da cuenta que está en el callejón sin salida y se alista para morir. ¿Será su final en 'Game of Thrones'?



Drogon, Viserion y Rhaegal



Jon se alista para morir en 'Game of Thornes' y siente el grito de Drogon que comienza a destruir a todos lo caminantes blancos. Viserion y Rhaegal hacen lo propio con el resto de caminantes y el Señor de la Noche solo observa con atención.



El Señor de la Noche agarra una de sus lanzas y la lanza hacia Viserion que cae aparatosamente al hielo mal herido y encuentra la muerte al hundirse en la profundidad del hielo.



Daenerys solo ve cómo uno de sus hijos pierde la vida y queda más que impresionada. Los sobrevivientes suben sobre Drogon y emprenden el escape. Jon se queda peleando y cae al agua helada por los caminantes blancos.



El tío



Jon Snow, uno de los héroes 'Game of Thrones' se recupera, sale del agua y se da cuenta que los caminantes blancos se aproximan. Sabe que morirá pero dará batalla hasta el final. Jon se da cuenta que un jinete se aproxima y va derribando zombies con una maza incandescente.



Se trata del tío Benjen que llega para rescatar a su sobrino de la muerte. Benjen sube a Jon a su caballo y comienza el escape. Benjen, fiel a su estilo, se queda peleando con lo caminantes pero se ve que es rodeado por ellos. ( No queda claro su muerte)



Invernalia



Jon Snow es rescatado y le quitan la ropa para que se caliente un poco. Daenerys se da cuenta que Jon le mintió y tiene un cicatriz en el corazón.



Jon Snow le dice Dani a Daenerys y ella le dice que hace mucho nadie la llama así. Daenerys sigue lamentándose por la muerte de Viserion y Jon le dice que él doblaría las rodillas pero que no puede por estar en cama.



Por otra parte, Arya y Sansa discuten sobre la carta que dejó Meñique y sobre todo lo que hizo la menor de los Stark mientras estuvo lejos de casa. Sansa entiende que Arya puede matarla sin el menor esfuerzo y la deja tranquila.



Detrás del Muro



El Señor de la Noche ordena a sus caminantes que saquen a Viserion del agua con unas grandes cadenas. ¿De dónde sacaron cadenas tan grandes :/ ?



Viserion sale a la superficie para y el Señor de la Noche se acerca para una imposición de manos y el dragón vuelve a la vida pero como un zombie. El capítulo 7x06 de 'Game of Thrones' llega su final.



Solo queda esperar al estreno del episodio 7x7 de 'Game of Thrones' por la señal de HBO. Como se recuerda, la temporada 8 de la serie tendrá lugar a finales del 2018 o en el 2019.