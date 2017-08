Game of Thrones 7x07: Mira el adelanto del último episodio de la temporada 7 [VIDEO SPOILER]

¡SPOILERS! La temporada 7 de 'Game of Thrones' está por llegar a su fin este fin de semana. Todos los fanáticos de 'Juego de Tronos' tendrán que esperar hasta finales del 2018 o inicios del 2019 para poder ver la última temporada de la exitosa serie de 'Game of Thrones'.



La muerte y resurrección de Viserion - uno de los dragones/ hijos de Daenerys - colocó a todos los seres vivos de Westeros en peligro. 'Game of Thrones' tiene preparada la reunión más insólita que ningún fanático se pueda imaginar en lo que va de la serie de ficción más exitosa de los últimos años.



El Señor de la Noche tiene a Viserion como carta sorpresa para poder eliminar a todo ser vivo de 'Game of Thrones'. Jon Snow es el único que sabe bien el peligro que corre todo el mundo si el Señor de la Noche sigue con su periplo por toda la Tierra.



Viserion, la carta ganadora del Señor de la Noche. Viserion, la carta ganadora del Señor de la Noche. Viserion, la carta ganadora del Señor de la Noche.

El episodio de 7x07 de 'Game of Thrones' se estrenará este fin de semana y todos esperan que el contenido no sea filtrado. Las sanciones han sido muy drásticas con los hackers que lograron robar material de HBO.



La reunión



El tráiler de 'Game of Thrones' 7x07 muestra a Sansa caminando por Invernalia muy pensativa. La última conversación con Arya, su hermana menor, la dejó pensando sobre sus acciones y todo lo que tuvo que vivir hasta su regreso a casa.



Por otra parte, se puede ver a todo el ejercito de Daenerys Targaryen marchando. El ejercito de 'La rompedora de cadenas' se dirige a la reunión que está siendo organizada por Jon Snow. El objetivo de dicha reunión es convencer a Cercei Lannister de la existencia de los caminantes blancos.



Jon Snow menciona que hay una guerra mayor que se aproxima en 'Game of Thrones' y que nadie quedará vivo si es que no se unen. Cercei acude a la reunión por curiosidad y para poder conocer a la última descendiente los Targaryen.



Yo, haciéndoles spoiler de Game of Thrones. pic.twitter.com/rkraj43Oc5 — THE DUDE (@Bibaleprepe) 21 de agosto de 2017

La llegada de Daenerys Targaryen



'Dani' sabe muy bien que ella será el centro de atención y llegará en el lomo de Drogon y acompañada de Rhaegal. La entrada en más que gloriosa pero todos comienzan a murmurar que falta un dragón.



La reunión sigue y Jon le pide 'El Perro' que traiga al caminante que lograron capturar en 'Game of Thornes' 7x06. El guerrero trae al zombie y lo muestra al público.



El caminante sale corriendo para intentar atacar a Cercei. El caminante está bien encadenado por lo que solo se trataría de un gran susto. 'El Perro' inicia la demostración y comienza a partir en pedazos al caminante ante la atónita mirada de todos.



Los pedazos del zombie de 'Game of Thrones' siguen moviéndose lo que causa el repudio de los presentes. Jon Snow manifiesta que es complicado matar solo a uno de ellos y hace gala del poder destructivo del acero valyrio.



Una daga de acero valyrio termina con la "vida" del caminante nocturno y hace ver que el problema es mucho más grande que todo habitante de 'Game of Thrones' se imagina.