'Game of Thrones 7x07' Se filtra el episodio final de 'Juego de Tronos' [VIDEO y FOTOS]

¡De nuevo! No cabe dudas que 'Game of Thrones' es la serie más exitosa del momento. HBO apostó al ganador al aceptar realizar una serie de los libros de George R. R. Martin. El tiempo corre y nadie esperaba que la serie se convirtiera en todo un fenómeno de la televisión actual.



'Game of Thrones' tiene una fama muy bien ganada y se convierte en tendencia mundial domingo a domingo. Fue hace unos días que unos hackers se adueñaron del guión de los capítulos finales de la temporada 7 de 'Juego de Tronos'.



Cabe recordar que solo se hackeó los guiones y no los masters de videos. Las filtraciones de los videos de 'Game of Thrones' lo hicieron su representante en Tailandia y HBO GO España. Lo curioso de estas 'filtraciones' son que no afectan en nada el gran éxito que tiene la serie, todo lo contrario, contribuyen a formar y reforzar el alcance que tiene 'Juego de Tronos'.



Game of Thrones

El gran final de la temporada 7 de 'Game of Thrones'



Este fin de semana es el estreno del episodio final de 'Game of Thrones' temporada 7. El Señor de la Noche ya tiene a Viserion como caminante dragón blanco y su poder puede no tener límites. ¿Logrará destruir el muro de hielo con el aliento del dragón?



Todas las incógnitas y filtraciones de la temporada 7 de 'Game of Thrones' ya se conocen de hace varios meses atrás. Solo hay que darse una vuelta en canales de YouTube como FrikiDoctor o 4Chan.



Un grupo de hackers, identificados como 'Mr. Smith', están chantajeando a HBO con filtrar todo el episodio final de la temporada 7 de 'Game of Thrones' pero la cadena de televisión no está dispuesta a negociar. Los piratas informáticos quieren US$ 6,5 millones en bitcoins.



Los piratas informáticos mandaron un mail a Mashable indicando saben bien lo que HBO está haciendo con sus socios de seguridad informática. Los hackers también comunicaron que vendieron los datos a HBO a la Dark Web y que ganaron la mitad del dinero solicitado a la cadena. ¡No cabe duda que 'Game of Thrones es todo un fenómeno'!



“Por cierto, les informamos oficialmente a ustedes y a otros cientos de reporteros que nos envían mails que vendimos la colección completa de la caída de HBO (5 TB) a tres clientes en la Dark Web y ganamos la mitad del rescate solicitado”, escribieron los hackers sobre la serie 'Game of Thrones'.



“Pusimos una condición a nuestros respetados clientes y ellos aceptaron. Filtraremos muchas olas más de información interna de HBO para castigarlos por jugar con nosotros y para dar un ejemplo de codicia corporativa”, sentenciaron los piratas que secuestraron los guiones de 'Game of Thrones'.