Game of Thrones 7x07: ¿cómo se puede matar a un dragón? [VIDEO]

La séptima y penúltima temporada de la serie Game of Thrones está a punto de llegar a su fin en medio de la expectativa general. Reportes de filtración del capítulo final y críticas por la violenta evolución de la historia son algunas de las cosas que se han abierto paso en las redes sociales, donde muchos se han declarado sus seguidores incondicionales.



Y es que Game of Thrones parece tener todo: peleas, drama, conspiraciones, escenas sexuales y (como si fuera poco) poderosos dragones que pueden ser medulares al momento de ganar una batalla.



Esta capacidad los ha hecho queridos entre los hinchas de Game of Thrones. Es por este cariño que no pocos quedaron impresionados con la muerte de Viserion, uno de los 'hijos' de Daenerys Targaryen, que fue atravesado por una lanza de hielo del Rey de la Noche.



Es por ello que no pocos empezaron a pensar en las formas en cómo se puede matar a un dragón. El portal de El Comercio publicó un artículo al respecto y que podría ser motivo de atención de los fans de Game of Thrones.

¿CÓMO ASÍ?

Una de las cosas que se puede emplear para asesinar a un dragón es usando un objeto lo suficiente poderoso para atravesar su dura piel. En este caso cae la muerte de Viserion en el episodio 6 de la presente temporada de Game of Thrones.



Otra forma en cómo acabar con un dragón es matándolo de hambre. Bueno, resulta obvio que un ser colosal necesita grandes cantidades de comida para subsistir, así que si no hay alimento puede adelgazar y morir. Esto último nos lleva a una pregunta: ¿a cuánto asciende el presupuesto de Daenerys en Game of Thrones para llenarle las barrigas a sus 'bebés'?

MÁS FORMAS

Pero si no se tiene a la mano un objeto letal o la criatura tiene sobrepeso, pues habrá que recurrir a más formas. Una de estas es otro dragón, algo que se vio antes de La Danza de Dragones, el cual nos figura la guerra civil Targaryen. ¿Acaso veremos cómo Viserion se enfrenta a sus hermanos en el próximo capítulo de Game of Thrones? Paciencia, paciencia...



Finalmente, se tiene dos formas probables de cómo vencer a un dragón. Una de ellas es envenenarlo y la otra es que perezca en un cataclismo. Si eres fan de Game of Thrones, entonces esta última alternativa no sería del todo alejada.