Game of Thrones 7x07: soldados tocan tema musical de la serie con una destreza que te asombrará [VIDEO]

Los hinchas de Game of Thrones se pueden contar por millones alrededor del mundo. Unos de los más destacados parecen ser los integrantes del Ejército de Uruguay, cuya banda de música ha sido blanco de muchos comentarios en las redes sociales recientemente.



Por medio de su cuenta de Facebook, la mencionada institución difundió cómo los miembros de su banda musical tocaban el opening de Game of Thrones. Ataviados como un uniforme muy vistoso, los soldados deleitaron a muchos con su performance.



"Una de las series más vistas de la historia, Game of Thrones, finaliza su séptima temporada este domingo. Compartimos el tema de apertura 'Canción de Hielo y Fuego', interpretada por la Banda de Músicos de la Brigada “Gral. Eugenio Garzón” de Infantería Nº1", se puede leer en el post.



Fueron muchos los hinchas de Game of Thrones los que comentaron el video que cuenta, hasta ahora, con más de 750 reacciones. Al cierre de esta nota, el material ya tiene más de 800 compartidos.

FINAL

La expectativa por el episodio final de la actual temporada de Game of Thrones es más que grande. Ello se puede confirmar con el alcance los rumores de filtración del material, el cual definirá las cosas para la recta final.



Los usuarios en las redes sociales, donde hay muchos grupos dedicados, han compartido algunas capturas que pertenecerían al referido capítulo, que durará 79 minutos y 43 segundos y llevará el nombre de 'The Dragon and the Wolf'.



Hay que mencionar que muchas de estas imágenes serían falsas. Al menos, muchos suponen ello porque no se tiene conocimiento sobre qué pasará en la entrega final de Game of Thrones.