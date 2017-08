¡Game of Thrones 7x07 se volvió tendencia mundial en Twitter! [VIDEO]

El día llegó. La salida del último capítulo de la serie Game of Thrones, que recibe el nombre de Juego de tronos en español, motivó todo un alboroto en las redes sociales sobre qué pasaría con los personajes.



Recordemos que en los eventos previos en Game of Thrones dejaron con suspenso el destino de los protagonistas, quienes tuvieron que elegir entre aniquilarse mutuamente o hacer causa común contra los Caminantes Blancos.



En las redes sociales, grupos de hinchas dieron cuenta de todo tipo de hipótesis y algunos presuntos spoilers del final de temporada de Game of Thrones. Todo ello hizo que el tema se volviese tendencia en Twitter con suma rapidez.



La etiqueta #GameOfThronesFinale hilvanó los mensajes de los seguidores de Game of Thrones a nivel mundial. Algunos usuarios más osados crearon divertidos memes sobre el capítulo de la serie de HBO.

Varios de los comentarios indicaban que, luego de que termine la temporada 7 de Game of Thrones,se tendría que esperar a 2019 para ver cómo culminan la historia. Hay que mencionar que, aunque parezca un lapso extenso, esto no sería del todo descabellado.



Y es que la última entrega de Game of Thrones llegaría a finales de 2018, siendo el tiempo más probable el último trimestre.