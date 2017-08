Game of Thrones 7x07 [EN VIVO]: Mira el último episodio de la serie de HBO [VIDEO y FOTOS]

¿Por qué el nombre de episodio? ‘The Dragon and the Wolf’ es el nombre del último episodio de 'Game of Thrones' y se debe al protagonismo que tendrán Jon Snow y Daenerys Targaryen en este final de temporada.



Lo obvio. Todo indica que el amor entre el bastardo más querido de Invernalia logrará concretar sus amoríos con Daenerys Targaryen en el fin de temporada de 'Game of Thrones'. El gran debate entre los fanáticos es que Daenerys no puede tener hijos por una maldición.



Jon Snow ya no es un bastardo y lleva el apellido Targeryen. ¿Qué cara pondrán todos los protagonistas al darse cuenta que Jon es el elegido para ocupar el Trono de Hierro?



Vamos con el último episodio de 'Game of Thrones' . Advertencia, esta nota contiene todo lo que sucederá en el episodio 7x07 de 'Juego de Tronos'.



Desembarco de Rey



El último episodio de la temporada 7 de 'Game of Thrones' inicia en la reunión en Pozo Dragón. Todos los invitados a la reunión se juntan para poder discutir el tema del Señor de la Noche.



Daenerys, que no es tonta, lleva todo su ejercito para mostrar todo su poder a los Lannister. El ejercito de 'La rompedora de cadenas' se dirige a la reunión que está siendo organizada por Jon Snow. El objetivo de dicha reunión es convencer a Cercei Lannister de la existencia de los caminantes blancos.



Jon Snow menciona que hay una guerra mayor que se aproxima en 'Game of Thrones' y que nadie quedará vivo si es que no se unen. Cercei acude a la reunión por curiosidad y para poder conocer a la última descendiente los Targaryen.



La llegada de Daenerys Targaryen



'Dani' sabe muy bien que ella será el centro de atención y llega en el lomo de Drogón y acompañada de Rhaegal. La entrada en más que gloriosa pero todos comienzan a murmurar que falta un dragón.



La reunión sigue y Jon le pide 'El Perro' que traiga al caminante que lograron capturar en 'Game of Thornes' 7x06. El guerrero trae al zombie y lo muestra al público.



El caminante sale corriendo para intentar atacar a Cercei. El caminante está bien encadenado por lo que solo se trataría de un gran susto. 'El Perro' inicia la demostración y comienza a partir en pedazos al caminante ante la atónita mirada de todos.



Los pedazos del zombie de 'Game of Thrones' siguen moviéndose lo que causa el repudio de los presentes. Jon Snow manifiesta que es complicado matar solo a uno de ellos. "Existen dos maneras de acabar con ellos una es el fuego y la otra es el acero valyrio", dice Jon.



Jon Snow usa una daga de acero valyrio termina con la "vida" del caminante nocturno y hace ver que el problema es mucho más grande que todo habitante de 'Game of Thrones' se imagina.

Euron Greyjoy también se encuentra en la última reunión de la temporada 7 de 'Game of Thrones' y le pregunta a Jon: "Esas cosas pueden nadar" y el bastardo le responde que "no". "Pues me voy a a mi isla".



La lealtad de Jon



Por su parte, Cercei se adelanta a todo y dice que pase lo que pase ella tendrá que seguir siendo la reina de Poniente. Cercei también le ofrece a Jon Snow ser el Señor del Norte. Pero todo da un gira cuando Jon da un discurso en el episodio final de la temporada 7 de 'Game of Thrones'.



"Yo solo tengo una reina y es Daenerys Targaryen", dice Jon Snow. Cercei no puede creer lo que escucha y se queda de una sola pieza.



Por otra parte, Jaime Lannister sí está totalmente convencido del problema de los caminantes blancos y él sí desea pelear contra la nueva amenaza de 'Game of Thrones'.



Hermanos y embarazo



Tyrion y Cercei se reúnen y comienza a conversar al lado de "La Montaña". Cercei le dice a Tyrion que él es el culpable de todos los males de los Lannister. Por su parte, Tyrion le dice a su hermana que "¿Por qué no lo mata?".



Tyrion se da cuenta que Cercei está un poco extraña y no toma vino y le dice "Tú no tomas vino porque estas embarazada". Cercei no dice nada y se queda con cara de sorpresa.



Cercei finalmente acepta apoyar a todos con el tema de los Caminantes blancos. En otra escena Jon y Daenerys siguen coqueteando y conversan sobre la infertilidad de la madre de los dragones.



Theon Greyjoy y Jon tiene una conversación y le dice que tiene que ir a rescatar a su hermana. Los hijos del Hierro van y ayudan al hediondo en su aventura.



El Norte Recuerda



Meñique sigue con sus planes de destruir todo rastro de amistad entre Arya y Sansa. ¿Qué quiere Arya?, es la pregunta que hace Meñique a Sansa. La emoción siempre está presente en el último episodio de 'Game of Thrones'.



El gran salón de Invernalia será testigo de un acto que millones de fanáticos de 'Game of Thrones' esperaban. Sansa llama a Arya para una reunión.



"¡Vamos a juzgar a alguien que cometió traición!", dice Sansa y le dice que la persona que está siendo juzgada es Meñique. Sansa le saca en cara todos sus actos de Meñique gracias a las visiones de Bran.



Meñique se desespera y busca ayuda entre los presentes porque sabe que su destino es la muerte. "Gracias por todas tus acciones", dice Sansa y Arya le corta el cuello. Fin de Meñique en 'Game of Thrones'. Sansa y Arya logran amistarse.

Desembarco del Rey



Jaime Lannister discute con Cercei porque ella no quiere apoyar en nada la lucha contra los caminantes blancos. Cercei cuenta que tuvo una acuerdo secreto con Euron Greyjoy y que contrató a 20 mil hombres de la Compañía Dorada.



Jaime se despide de Cercei y le dice que él sí irá a combatir al Señor de la Noche.



El origen de Jon y su nombre



Samwell Tarly se reúne con Bran y logran averiguar el verdadero origen de Jon Snow. En visiones se puede ver el matrimonio secreto entre Lyanna y Rhaegar y terminan en la Torre de la Alegría donde Lyanna le dice a Ned el verdadero nombre de su hijo es Aegon Targaryen. El mayor secreto de 'Game of Thrones' es revelado.



Todo esto ocurre en paralelo a la escena donde Jon y Daenerys consuman su amor en un barco de retorno. El testigo de todo es Tyrion que escucha atentamente todo.

El gran final y la caída del Muro



Bran comienza a tener visiones de Guardaoriente del Mar y aparecen el ejercito de muertos. En escena aparece Vyserion siendo cabalgado por el Señor de la Noche. Vyserion comienza a derretir el Muro y el zombies comienzan a entrar para continuar su invasión. El Señor de la Noche entra por el Muro y la temporada 7 de 'Game of Thrones' llega a su final.