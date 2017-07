Game of Thrones: Ed Sheeran fue defendido ante críticas por alguien que no imaginas [VIDEO]

El regreso a las pantallas, con una nueva temporada, de la serie Game of Thrones (Juego de tronos, en español) ha sido festejado en todo el planeta. Y es que así los hinchas de la producción de HBO podrán saber qué es lo que pasará con los personajes y cómo se encaminará la historia hacia el final.



Una de las cosas que se vieron en el estreno de esta entrega de Game of Thrones fue la aparición del cantante Ed Sheeran. Esto se prestó para decenas de memes y críticas por parte de los fans más acérrimos y puristas de Juego de tronos, quienes ven el rol del artista como intranscendente.



Todo ello motivó a que el director del episodio, Jeremy Podeswa, salga en defensa de Ed Sheeran con palabras que pueden herir a los fanboys de Game of Thrones. Según mencionó en una entrevista con Daily Beast, el intérprete de 'Shape of You' y 'Perfect' llegó en el momento adecuado.

“Él (Ed Sheeran) queda bien en la serie, encaja en el tejido de la serie (...) Si no supieras que es una estrella del pop (...), pensarías que simplemente es uno de los chicos”, sostuvo acerca del rol del cantante en Juego de tronos como un soldado de la casa Lannister.



Hay que mencionar que otra aparición esperada es la de Conor McGregor, luchador de la UFC. Ello despierta más suspicacias entre la hinchada de Game of Thrones ya que él se encuentra a poco de enfrentarse a Floyd Mayweather y esto, como el caso de Ed Sheeran, se trataría solo de un juego publicitario.