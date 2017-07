'Game of Thrones': Así fue la aparición de Ed Sheeran en la temporada 7 de la serie [VIDEO y FOTOS]

¡Y apareció! Ed Sheeran tuvo una breve aparición 'Game of Thrones' y todos sus fanáticos estuvieron pendientes del tema. Como ya se había filtrado, el cantante tendría una pequeña escena donde aparecería cantando.



Arya Stark aparece en su corcel y se puede escuchar un canto de fondo. La cámara cambia de ángulo y es Ed Sheeran pasándola bien al lado de sus compañeros. Arya halaga la canción y tiene unas breve conversación con los hombres en 'Game of Thrones'.



Arya Stark manifiesta que no necesita quedarse en el lugar y tiene que partir de inmediato. Los hombres le preguntan por qué tiene que irse tan rápido y ella responde: "Tengo que ir a asesinar a la reina Cercei". Todos ríen pensando que es todo un broma pero no saben el destino que correrá en 'Game of Thrones'.



Como se sabía, Ed Sheeran ya había comentado que tendría una breve aparición en 'Game of Thrones'. "Sí. Ya sé que personaje interpretaré. No voy a morir”, manifestó el cantante al Daily Star.



"Preferiría tener relaciones sexuales que morir en la serie...estoy seguro que le gusta eso de morir o tener relaciones pero a mi no”, agregó Ed Sheeran sobre su aparición en 'Game of Thrones'.