Game of Thrones: ¿qué sintió Emilia Clarke en el primer encuentro entre Daenerys y Jon Snow? [VIDEO]

En el capítulo más reciente de la serie Game of Thrones, más conocida por esto lares como Juego de tronos, tuvo una escena que fue muy comentada a lo largo de los días: el primer encuentro entre Daenerys Targaryen y Jon Snow.



Ambos personajes cuentan con una legión de seguidores en las redes sociales, motivo por el cual el tema se hizo tendencia con mucha rapidez y a la par que se emitía el tercer capítulo de la nueva temporada de Game of Thrones, 'The Queen’s Justice'.



Ya con el pasar de los días, el tema se prestó para decenas de comentarios y algunas preguntas. Una de las más frecuentes fue qué sintieron los actores Kit Harington y Emilia Clarke al momento de grabar la parte más mediática de este episodio de Game of Thrones.

La actriz sostuvo que la sensación fue muy gratificante, algo que se vio aumentado porque la escena que ambos compartían iba a ser blanco de millones de miradas tanto de los hinchas de Game of Thrones como de los medios.



"Habitualmente comienzas a trabajar en una película y conoces por primera vez a tu compañero, juntos, con el paso del tiempo, desarrollas una química en pantalla. Aquí tienes a alguien a quién conoces desde hace siete años y al que has visto todo el tiempo en la pantalla. Es por esto que es una experiencia única como actor, encontrarse y saber que el mundo tiene los ojos puestos en ese momento", expresó la miembro del elenco de Game of Thrones.