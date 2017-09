Game of Thrones: HBO estrena versión animada de los orígenes de los Targeryen [VIDEO y FOTOS]

Los fanáticos de Game of Thrones pueden esperar tranquilos el estreno de la octava temporada de la popular serie de HBO. Y es que acaba de anunciarse el estreno de una miniserie animada que contará el origen de la casa de los Targeryen.

Se trata de Game of Thrones Conquest & Rebellion: An Animated History of the Seven Kingdoms, que en español se traduce como Juego de Tronos Conquista y Rebelión: La historia animada de los siete reinos. La miniserie contará la llegada de los Targeryen a Westeros luego de la destrucción de su tierra natal, Valyria.

Asimismo también narrará el proceso de toma de poder de los Siete Reinos por parte de Aegon Targaryen, más conocido como el Rey Loco. Este precisamente es el padre de Daenerys Targaryen, la actual protagonista de Game of Thrones.

Esta precuela tiene lugar 400 años antes de los acontecimientos mostrados en Game of Thrones. Además, un dato interesante es que el narrador será nada menos que Harry Lloyd, el actor que interpretó a Viserys Targaryen, hermano de Daenerys que murió de manera terrorífica a manos de Khal Drogo.

Lindo, pena que era um filho da puta. #viserystargaryen #gameofthrones Una publicación compartida de @fasthrones el 18 de Sep de 2017 a la(s) 2:58 PDT

Ya puedes ver el primer capítulo titulado ‘El último descentiente de Valyria | Casa Targaryen' en YouTube. Este tiene una duración de 4:30 minutos y puede verse desde la página oficial de YouTube de HBO.

Game of Thrones Conquest & Rebellion se estrenará el próximo 12 de diciembre en la versión Blu-Ray que recopila las siete temporadas de la serie. Sin embargo, esperamos que sigan subiendo los videos a YouTube para no aburrimos hasta que llegue la octava temporada.

Al momento el video de YouTube de Game of Thrones Conquest & Rebellion tiene más de dos millones de reproducciones en el canal oficial de HBO. ¿Qué esperas para disfrutarlo?

Cabe indicar que Game of Thrones se ha consolidado como una de las series más exitosas del mundo. Desde su estreno en el 2011, ha logrado capturar la atención de millones de espectadores que no se pierden ni un capítulo increíble producción de HBO.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.