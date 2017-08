El capítulo final de la séptima temporada de Game of Thrones ha dejado más de una sorpresa. Si no leíste los spoilers que se filtraron durante estas semanas, viste cómo Jon Snow y Daenerys tuvieron sexo, la caída del Muro y el ajusticiamiento de Petyr 'Littlefinger' Baelish a manos de Arya.



Él se las arregló para mover los hilos desde las sombras para que las cosas vayan por buen cauce en Game of Thrones, obteniendo un éxito increíble. Esto por sí solo lo hace uno los personajes más importantes.



Durante la audiencia en la que Sansa encara a 'Littlefinger' se hicieron mención de las cosas que cometió y que motivaron su sentencia. Después de esto, él solo pidió piedad, algo que fue completamente inútil.



En una de las muertes más abruptas de la serie, Arya corta la garganta de 'Littlefinger' y deja que este se desangre en medio del salón donde estaban todos. Sin duda, una de las mejores escenas de la penúltima temporada de Game of Thrones.

¿BUENO O MALO?

En este marco, muchos se han preguntado si 'Littlefinger' realmente es bueno, malo o simplemente el personaje más realista de Game of Thrones. Esto puede ser materia de discusión para los fans por mucho tiempo.



Por el lado de Aidan Gillen, actor que dio vida al personaje, 'Littlefinger' tiene una maldad patológica. "La verdad es que mi intención no es pintarlo como un villano absoluto, aunque es cierto que su mano está detrás de casi todas las acciones y hechos más ruines de las siete temporadas de Game of Thrones", manifestó.