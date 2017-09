Game of Thrones tiene un opening estilo anime que no te debes perder [VIDEO]

Ya pasó una semana de que la séptima y penúltima temporada de Game of Thrones, más conocido por acá como Juego de tronos, finalizó. Con ello, las acciones se encaminaron hacia la culminación de la serie en 2018 o 2019.



Los hinchas de la producción de HBO, como se puede comprobar en las redes sociales, siguen ávidos de material e información sobre qué podría pasar en la siguiente entrega de Game of Thrones.



Una de las cosas de las más comentadas fue lo que vendría luego del cierre de la trama de Game of Thrones. Se supo que HBO está trabajando en 4 spinoffs de la historia, las cuales saldrían después de un tiempo de terminada la producción original.

Mientras algunos especulan sobre qué podría pasar, acá en Trome.pe te mostramos un video que está corriendo entre los fans de Game of Thrones. Se trata de un opening de la serie hecho al estilo anime.



El resultado es más que asombroso, siendo blanco de muchos halagos por parte de los hinchas de Game of Thrones. Con solo una hora en Facebook, el material cuenta con más de 10 mil reproducciones, 311 compartidos, 91 comentarios y 102 reacciones.