Game of Thrones 7x07: ella imita las voces de varias chicas de la serie [VIDEO]

La llegada del episodio final de la séptima temporada de Game of Thrones motivó la salida de muchos videos virales en las redes sociales. YouTube, la plataforma especializada más conocida, se vio bombardeada por muchos clips sobre la serie.



Uno de los más recientes en viralizarse fue hecho por la estadounidense Anna Brisbin, quien es conocida en YouTube por hacer imitaciones de voz de muchos personajes de ficción. En una de sus últimas entregas, ella hizo las voces de las chicas de Game of Thrones.



En los casi 7 minutos en los que dura el video de YouTube vemos cómo la pelirroja hace las voces de Sansa Stark, las Serpientes de Arena, Ygritte y la sacerdotisa Melissandre de Asshai, algunas de las féminas más importantes de Game of Thrones.



El video ya acumuló más de 234 mil reproducciones en YouTube, donde hay muchos otros clips más referidos a Game of Thrones.

FINAL

La expectativa por la culminación de la séptima temporada de Game of Thrones fue tan grande que el tema se volvió tendencia en Twitter. Algunos usuarios expresaron su emoción por la transmisión, mientras que otros publicaron divertidos memes.



Hay que mencionar que el estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones podría darse a fines de 2018 o inicios de 2019. Solo queda esperar.