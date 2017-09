¡El ritmo Tyrion! Peter Dinklage es uno de los personajes más queridos de la actuación en el mundo. Su rol como Tyrion Lannister en 'Game of Thrones' hizo que millones de hinchas de 'Juego de Tronos' cayeran de rodillas ante el talento actoral de Dinklage.



Pero Peter Dinklage tiene un gran amor que es la música. El actor tuvo una banda llamada Whizzy y tiene cientos de imágenes que muestra toda su pasión por la trompeta, instrumento que tocaba en su banda punk.



Fue en esa época que Peter Dinklage sufrió un accidente que le dejó una cicatriz en la cara. La marca va desde el cuello hasta el ojo. El hecho tuvo lugar en un concierto en el famoso CBGB en Nueva York.





Peter Dinklage había saltado del escenario y cayó de cara al piso. El actor estaba sangrando pero siguió el concierto sin ningún problema.



Se aleja de su amor. Fue en el 2011 que Peter Dinklage se alejó de los escenarios para comenzar una prometedora carrera en la televisión.



Game of Thrones. Peter Dinklage supo del casting para interpretar a Tyrion en 'Juego de Tronos' y postuló para obtener un papel. Peter dejó deslumbrado a todos por su gran talento y la historia ya es muy conocida.



Peter Dinklage, en un inicio, no quería hacer el papel de Tyrion porque no le gustaba un papel donde lo encasillen por su tamaño. Los creadores de la serie tuvieron que explicar a Peter la profundidad del personaje para que pudiera tener un rol protagónico en 'Game of Thrones'.



"Ellos me dijeron de la complejidad, el hecho de que no fuera un héroe ni un villano, que era un mujeriego y un bebedor, me pintaron un bello retrato, así que firmé", indica Peter Dinklage sobre tu rol en 'Game of Thrones'.



Escucha cómo suena la banda de Tyrion de 'Game of Thrones':