Game of Thrones: ¿4 spinoffs luego de la culminación de la serie? [VIDEO]

Tras la culminación de la penúltima temporada de Game of Thrones, las informaciones sobre qué vendrá en la octava entrega y después comenzaron a 'volar' en las diversas plataformas sociales.



Una de las que fue muy comentada por los seguidores de la serie fue posible grabación de cuatro spinoffs de Game of Thrones. Con ello, la franquicia se expandiría y las ganancias serían más que jugosas por mucho tiempo.



Casey Bloys, uno de los 'bravos' de HBO, ya se pronunció sobre ello. Según contó, estas producciones saldrían luego de, por lo menos, un año de finalizada Game of Thrones.

HBO manifestó que ellos están trabajando con tesón para concretar el anhelo de los fans. Además, se supo es que David Benioff y D.B. Weiss, los escritores del programa de televisión, no participan en estas series derivadas del Game of Thrones original.



Tenemos que recordar que la última temporada de la serie llegaría a fines de 2018 o inicios de 2019, motivo por el cual estas entregas podrían tener para largo. Por ahora, solo debemos esperar la octava parte de Game of Thrones.