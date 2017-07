'Game of Thrones': Estreno de la temporada 7 generó 2.4 millones de tuits [VIDEO y FOTOS]

'Game of Thrones' es la serie del momento en el mundo entero. "Dragostone", primer episodio de la temporada 7 de la serie, fue vista por millones de personas en el mundo entero y las redes sociales no estuvieron fuera del "Juego de Tronos".



La batalla del pájaro celeste. 'Game of Thrones' se volvió tendencia en Twitter y tuvo más de 2.4 millones de tuits sobre el tema. El regreso de la serie hizo que millones de personas deliraran con el nuevo episodio tras casi un año de grabaciones de la serie.



Los más mencionados. Sí, 'Game of Thrones' tiene sus personajes más queridos y famosos como: Arya Stark, Daenerys Targaryen, Sansa Stark, Cercei Lannister y Jon Snow. No cabe duda que "Juego de Tronos" es todo un fenómeno mundial y las redes sociales son un fiel reflejo de ello.



El cantante. La aparición de Ed Sheeran en 'Game of Thrones' también fue un punto fuerte para todos los fanáticos de la serie. El cante hizo su aparición y las redes sociales reventaron de euforia sobre el tema. ¡Tremendo!